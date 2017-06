Balingen Parkhaus drei Tage komplett geschlossen

Erledigt werden in dieser Zeit nach Angaben der Balinger Stadtverwaltung diverse Arbeiten: Unter anderem werden Schäden am Fahrbelag sowie an der Sicherheitsbeleuchtung ausgebessert.

Damit die Arbeiten nicht behindert werden, müssen auch Dauerparker die Untergeschosse des Parkhauses räumen. Als Ausweichmöglichkeit stehen für die Zeit der Arbeiten der Parkplatz Am Lindle nahe dem Bahnhof, das Parkdeck im CityCenter an der Wilhelmstraße sowie das Parkhaus der Arbeitsagentur zur Verfügung.