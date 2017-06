Balingen Parkhäuser in der Balinger City vergammeln

Nach dem Lesen des Sachstandsberichts, den das Hochbauamt dem Balinger Gemeinderat am kommenden Dienstag in öffentlicher Sitzung vorlegt, muss man erst mal überlegen, ob man wirklich noch in ein Parkhaus fährt oder das Auto doch lieber im Freien stehen lässt. Bei betontechnologischen Untersuchungen im Parkhaus an der Wilhelmstraße seien bereits im Jahr 2015 "erhebliche Chloridanreicherungen in den tragenden Zwischendecken und in der Bodenplatte" nachgewiesen worden, heißt es da.

Schuld an der Misere seien die im Schmelzwasser gelösten Tausalze, die durch die Fahrzeuge in die Parkhäuser gelangen, sowie die in der Luft enthaltene Kohlensäure, die an den Betonteilen frisst.

Unter anderem ist von stark korrodierten Stahlarmierungen und Außenwänden sowie einem undichten Flachdach und Fahrbahnbelag die Rede. An 16 von 19 Stützen habe bereits vor zwei Jahren Sanierungsbedarf bestanden. Die Konzentration von Chloriden im Abwasser habe auch starke Schäden an den Entwässerungsrohren verursacht, die teilweise schon durchgebrochen seien.