Balingen Panne im Wahlbezirk

Es habe Probleme bei der Auszählung und bei der Übertragung in die Niederschriften gegeben. Daher sei das Wahlamt in der Kernstadt um Hilfe gebeten worden. Letztlich habe in diesem Wahlbezirk noch einmal ausgezählt werden müssen. Von daher, so Luppold, habe sich die Veröffentlichung des Gesamtergebnisses verzögert. "So waren wir halt dieses Mal die Letzten im Kreis, die das Ergebnis gemeldet haben."

Dass auch Ergebnisse aus zwei weiteren Wahlbezirken und diejenigen von einigen Briefwahlbezirken seitens der Stadtverwaltung am Abend nicht mehr online gestellt worden sind, ist laut Luppold "normal": Nach 42 oder 45 Bezirken wird Schluss gemacht und man wartet laut Luppold vollends, bis das Endergebnis vorliegt: "Wir wollen damit auf der sicheren Seite sein." Dies sei auch bei den zurückliegenden Wahlen so praktiziert worden.