Balingen Panflöte und Harfe im Schloss

Die Harfenistin Isabel Moretón Achsel studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover bei Ruth Konhäuser und an der Indiana University, USA, bei Susann McDonald. Sie war Stipendiatin bei Meisterkursen von Nicanor Zabaleta, Susanna Mildonian und Catherine Michel.

Außerdem nahm sie erfolgreich an verschiedenen nationalen und internationalen Wettbewerben teil.

Karten kosten im Vorverkauf zwölf, ermäßigt acht Euro. Es gibt sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.