Balingen Otto Klumpp GmbH stellt sich neu auf

Was vor Jahrzehnten in einer kleinen Werkstatt im Einfamilienhaus in der Neuen Balinger Straße 1 begonnen wurde, hat sich heute zu einem in der Branche anerkannten mittelständischen Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitenden am Standort Ostdorf entwickelt.

Die in den vergangenen Jahren zugenommene Komplexität des Unternehmens stellt die Otto Klumpp GmbH vor neue Herausforderungen. Denn um am Markt bestehen zu können, sei es unabdingbar, die innerbetrieblichen Strukturen und Abläufe aufeinander abzustimmen und entsprechend des Wachstums wirtschaftlich anzupassen. Nur so könnten die Unternehmens- stärken weiter ausgebaut und Kundenbedürfnisse optimal erfüllt werden. Genau diesen Herausforderungen haben sich die beiden Geschäftsführer, Claudia und Martin Klumpp, Ende des vergangenen Jahres gestellt und ein großes Change-Projekt angestoßen. Zur Unterstützung haben sie sich externe Experten einer renommierten Unternehmensberatung mit in das Boot geholt.

Mit dem Projekt verbindet die Geschäftsführung die Zielsetzung, das Unternehmen wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert auszurichten und damit die innovative Kompetenz, das technische Know-how und die hohe Qualität in Werkzeug- und Kunststoff- technik zu halten und deutlich zu verbessern.