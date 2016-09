Seinen 60ger-Ausflug unternahm der Ostdorfer Jahrgang 1956. Ziel war das Allgäu. Nach einer Brauereibesichtigung mit einer Bierprobe ging es weiter nach Jungholz. Bei einer kleinen Wanderung wurde der Ort besichtigt, bevor die Teilnehmer den Abend bei gutem Essen und in lustiger Runde ausklingen ließ. Am nächsten Tag ging es mit Pferdekutschen von Thannheim zum Vilsalp­see. Das herrliche Wetter und die schöne Natur luden zu einem Rundgang um den See ein, bevor es nach einem Stopp in Wangen wieder in Richtung Heimat ging. Foto: Privat