Balingen Ostdorfer drängen auf neuen Kreisverkehr

Erneut bekräftigt wurde der Wunsch nach einem Kreisverkehr an der Kreuzung Ostdorfer/Grünewaldstraße auf Schmiden. Angesichts des hohen Verkehrsaufkommens sei das Ausfahren aus der Grünewaldstraße in Richtung Ostdorf sowie von der anderen Seite in Richtung Stadtmitte oft überaus schwierig und gefährlich. Ein Kreisverkehr könnte, so die Mehrheit im Gremium, zunächst auch als Provisorium erfolgen.

Desweiteren geht es um die Wege auf dem Friedhof. Da keine Spritzmittel verwendet werden dürfen, wuchert dort das Gras. Daher wurde angeregt, die Wege mit einer festen Oberfläche zu versehen. Auch würde es dann bei Starkregen keine Auswaschungen mehr geben. Für die Turn- und Festhalle wünschen sich die Ostdorfer einen Fassadenanstrich. Zudem sollte nach Meinung des Gremiums ein Bebauungsplan für die Erschließung weiterer innerörtlicher Straßen aufgestellt werden. Saniert werden sollte diverse Feldwege und auch das Ehrenmal an der Kirche.

Ortsvorsteher Haug ging auch auf die im laufenden Haushalt enthaltenen Vorhaben ein. So teilte er mit, dass derzeit die Sanierung der WC-Anlagen in der Turn- und Festhalle im Gange sind. Die Neuverkleidung der Dachgauben und der Neuanstrich der Fenster soll ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen.