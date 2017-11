Balingen Ostdorf bekommt eigenen Kalender

Bereits 2001 hatte der damalige Stadtarchivar Hans Schimpf-Reinhardt für das Ortsjubiläum 800 Jahre mit Hilfe Ostdorfer Bürger mehrere hunderte Aufnahmen zusammengetragen. Eine kleine Auswahl daraus wurde nun tatsächlich verwendet: "Ich hätte einen Wochen- oder sogar Tageskalender füllen können", sagt Helmut Haug.

Letztlich haben er und seine Ehefrau Heidrun aber nur 13 Schwarzweiß-Aufnehmen aus den Jahren zwischen 1922 und 1968 nehmen können. Deren Motive sollen im Lauf des kommenden Jahres Eindrücke von früher vermitteln. Dorfszenen und das ländliche Leben sind auf den Fotos zu sehen, ein Schlachtfest, Vereine und Feuerwehr, Kindergarten- und Schulkinder, historische Gebäude oder die Tradition der "Lichtstube".

Letztere kennt der Ortsvorsteher aus Erzählungen seiner verstorbenen Mutter Emilie, die selbst auf dem Gruppenfoto zu sehen ist: Noch bis in die 1950er-Jahre sind junge Ostdorferinnen an Winterabenden in einem Raum zusammengekommen, um Handarbeiten zu machen, zu spielen und sich auszutauschen. "Es hatte ja niemand einen Fernseher", so Haug. Später sind gelegentlich auch junge Männer dazugekommen – "so ist manche Ehe begründet worden".