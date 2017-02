Balingen Ortsmuseum wächst weiter an

Gaiser berichtete von 60 Besuchern des Ortsmuseums im vergangenen Jahr. Damit hätten seit der Eröffnung im Jahr 2008 1182 Personen das "Gedächtnis des Orts" besucht. Nach einem Zugang von weiteren 80 Museumsstücken im Jahr 2016 habe das Ortsmuseum nun einen Bestand von rund 2600 Exponaten.

Schriftführer Siegfried Jetter berichtete über die Arbeit im Vorstand; Kassenchefin Anneliese Schotten verweis auf einem befriedigenden Kassenstand. Ortsvorsteher Thomas Meitza führte die Entlastung des Vorstands herbei.

Im Jahr 2017 soll das Ortsmuseum jeweils am ersten Sonntag im April, Juli und Oktober sowie am Wahlsonntag geöffnet sein. Außerdem will der Bürgerverein zwei geschichtliche Wanderungen zu historischen Stätten in und bei Endingen anbieten.