Sie ist marode, die Fußgängerbrücke über die Steinach zur Kutzmühle. Sie musste in den vergangenen Jahren immer wieder repariert werden. Damit ist jetzt Schluss: Der Endinger Ortschaftsrat gab in der vergangenen Sitzung am Montag, seine Zustimmung zu einem neuen Übergang. Vorgesehen ist eine Stahlkonstruktion mit einem Holzaufbau. Die Kosten belaufen sich auf rund 56 000 Euro. "Die Brücke ist eine wichtige Verbindung vom Neubaugebiet zum Hauptort", hob Ortsvorsteher Thomas Meitza auf die Bedeutung und Notwendigkeit der Maßnahme ab und wies darauf hin, dass der neue Übergang etwas versetzt gebaut wird. Foto: Hauser