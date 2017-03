Balingen Orientierung für alle, die von auswärts kommen

Darin sind Adressen und Anlaufstellen enthalten, Hinweise zu Behördengängen und sozialen Einrichtungen, Hilfe bei der Wohnungssuche, der Beschaffung einer Arbeitserlaubnis, ein Verzeichnis der Bildungseinrichtungen und Vorbereitungsklassen, Informationen zu Kindergeld, Teilhabe, Verkehrsverbindungen und Tafelläden. Und ganz am Ende gibt es auch einen "Refugee Guide", eine Orientierungshilfe für das Leben in Deutschland. Unter anderem geht es darin um persönliche Freiheiten, gesellschaftliches Zusammenleben, Gleichberechtigung, Umweltfreundlichkeit, Essen, Trinken und Rauchen, aber auch um Pünktlichkeit, Umgangsformen und freie Partnerwahl.

"Es ist ein erster Schritt in diese Richtung", sagt Pauli. "Wir warten auf die Reaktionen und prüfen, wie wir den Wegweiser weiterentwickeln können. Schon jetzt gebe es Überlegungen, weitere Schritte in "digitaler Form" zu tun. Eine deutsche und eine englische Version gebe es bereits im Internet zum Herunterladen. Und die Broschüre, die in einer Erstauflage von 5000 Stück herausgekommen ist, sei breit gestreut worden, erklärt Ute Sauter von der Stabsstelle Integration des Landkreises. Unter anderem an alle Rathäuser, aber auch an Ämter, Asylkreise, Moscheevereine und mehr.

Auch für die Kreisverwaltung sei es hilfreich, den Überblick zu haben, einmal selbst zu prüfen, wie kurz die Wege sind und ob das ein oder andere noch "verschlankt" werden könne, fügt Pauli hinzu. Zum Beispiel der öffentliche Personennahverkehr. Der sei hauptsächlich auf die Schülerbeförderung ausgerichtet. Dabei gebe es auch andere Bevölkerungsgruppen, bei denen Bedarf bestehe.