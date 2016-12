Balingen Organisation hilft vielen Kindern

Unterstützung bekam Sting von ihrer Kollegin Verena Müller. Diese ist seit 2008 für Metro World Child tätig. Sting berichtete und zeigte Fotos von ihrem Patenkind Star, das sie seit dem Sommer hat. Anwesend war auch der 19-jährige gebürtige New Yorker JayJay, der mittlerweile bei Verena Müllers Eltern in Tuttlingen lebt. Er berichtete von seiner harten Kindheit in der New Yorker Bronx: "Ich habe nie Geschenke bekommen, mein Vater ist drogensüchtig, viele Freunde von mir sind schon als Minderjährige gestorben, und ich habe zeitweise sogar an Selbstmord gedacht."

Doch der Wendepunkt kam, als JayJay die von Metro World Child initiierte Sonntagsschule besuchte. "Ich habe zum Glauben gefunden, Gott hat mein Leben verändert", erzählt er. "Genau wegen Menschen wie Jay sind wir in New York tätig", freut sich die ebenfalls gläubige Elena Sting über die positive Entwicklung von JayJay, der ein Freiwilliges Soziales Jahr anstrebt.

Nach dem Benefizkonzert standen Sting und ihre Kolleginnen Müller und Frederike Plieth sowie Jay für Fragen zur Verfügung.

Nach der Eröffnung der Flötengruppe spielte der Chor der Fünfer des Gymnasiums Balingen das Weihnachtslied "Macht hoch die Tür". Es folgten unter anderem das Weihnachtslied "Alle Jahre wieder" und der Hymnus "Gloria in excelsis deo". Der Unterstufenchor sang "Stern über Bethlehem". Der Oberstufenchor folgte mit beeindruckenden Interpretationen der Weihnachtslieder "Winter Wonderland" und dem Klassiker "Jingle Bells", übernahm jedoch auch einen Ausflug in die Popmusik mit einer exzellenten Darbietung zu "Angel" von Robbie Williams. Dem Oberstufenchor in nichts nach stand die Big Band des Gymnasiums Balingen, die ihr Programm mit einem Weihnachtsmedley eröffnete. Danach zeigte die Big Band ihre Klasse beim Stück "Let it go" aus dem Musical "Die Eiskönigin" und bei "Pink Panther" von Henry Mancini.

Zum Abschluss wurde es noch einmal voll auf der Bühne. Alle Beteiligten sangen zusammen mit den Besuchern "Wir sagen euch an den lieben Advent".

Unter den Besuchern war auch der Schulleiter des Gymnasiums Balingen, Thomas Jerg, der von einem "beeindruckenden Abend" und einer "schönen Einstimmung auf Weihnachten" sprach.