Balingen Oper "La Bohème" um Jahre verjüngt

Leben, Liebe, Leiden – Puccinis Meisterwerk hat alles, was zu einem Stück gehört, das die Zuschauer berühren möchte. Die Geschichte spielt im Paris des frühen 19. Jahrhunderts, es geht um zwei arme Künstler, die nicht einmal an Weihnachten eine warme Bleibe haben. Die Liebe trifft den Dichter Rodolfo in Gestalt seiner Flurnachbarin Mimi. Der Maler Marcello kommt über Umwege wieder mit seiner Ex-Freundin Musetta zusammen.

Das Glück währt allerdings nicht lange: Armut, Eifersucht und Krankheit suchen die Protagonisten heim. Am Ende stirbt Mimi, obwohl ihre Freunde alles versucht haben, um sie zu retten. Eine tragische Liebesgeschichte, die sich durchaus auch heute noch so abspielen könnte – und dank der durchweg jungen Solisten eine besondere Authentizität ausstrahlt.

"Oft werden Mimi und Co. von deutlich älteren Sängern dargestellt. Ich möchte aber, dass die Energie unserer jungen Darsteller so richtig zur Geltung kommt", hatte Regisseurin Gillian Hughes in der Vorbereitung betont. Dafür sorgten allen voran internationale Absolventen der Opernschule der Musikhochschule Stuttgart, die eindrucksvoll zeigten, dass das im Stück beschworene jugendliche Feuer und die Leidenschaft in ihnen brennen.