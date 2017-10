Balingen "Online-Oscar" für Julius Tröger

Den Preis hat der 33-Jährige am Montag in Washington entgegengenommen. Für Tröger, der seine Ausbildung in der Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten in Balingen begonnen hat und der nach einer Zwischenstation in der Online-Redaktion des Schwarzwälder Boten in Oberndorf zur Morgenpost wechselte, ist es nicht die erste Auszeichnung: 2013 erhielt er bei den Deutschen Webvideotagen für den Beitrag "50 Menschen – eine Frage" den Publikumspreis, 2014 wurde er für die "beste Webreportage" mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet; 2015 kürte ihn das "Medium-Magazin" in der Kategorie "Regional" zum "Journalisten des Jahres". Im Juni 2016 gab es einen Grimme-Preis in Köln, im Juni diesen Jahres den internationalen "Data Journalism Award" in Wien.

"Irgendwie immer noch surreal", kommentiert er auf Facebook seine Gefühle bei der Preisverleihung.