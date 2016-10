Balingen Omas Tischdecke kommt nun in die Studenten-WG

"Da gibt es definitiv Bedarf", sagt Margot Möck vom Organisationsteam. Sie weiß aus Hechingen, wo der Warentauschtag seit einigen Jahren stattfindet, dass es mittlerweile fast so etwas wie ein Stammpublikum gibt. Und Menschen, die die Termine nutzen, um im Keller oder auf dem Dachboden endlich mal klar Schiff zu machen. Diese Gelegenheit gibt es 2017 gleich zwei Mal in Balingen, am 29. April und am 28. Oktober, jeweils in der Eberthalle.