Balingen Oliver Thomas bricht mit Vergangenheit

"EGO" sei das erste Album, in dem er zu 100 Prozent Musik mache, die ihm gefalle, die ihm aus der Seele spreche und mit der er sich identifiziere, sagt Oliver Thomas: "Ja, definitiv ist meine Musik im Lauf der Jahre persönlicher geworden. Und ich freue mich, dass das die Menschen erkennen und nun merken: Der Oliver Thomas ist auf einmal so echt, so greifbar und gereift. Da bekomme ich bei jedem Feedback eine Gänsehaut!"

Um sein eigenes Ding machen zu können, hat Oliver Thomas ein eigenes Label gegründet: "A&O Records" macht es ihm möglich, sich von der fremdbestimmten Bequemlichkeit der Musikszene zu lösen. "Die Arbeit machte so immens Spaß, dass schnell der Gedanke kam, mit weiteren Interpreten zu arbeiten. Aber wir holen uns nur Künstler ins Haus, die so ticken wie wir. Künstler, die frei arbeiten, keinen Zwängen unterliegen wollen." Davon gebe es einige, zählt Oliver Thomas auf: unter anderem die Singer-Songwriterin Carina Becher, den Ostrock-Sänger Manuel Schmid von der Stern Combo Meissen sowie interessante Crossover-Acts mit Anna-Marlene vom Babelsberger Filmorchester.

Im Sommer 2016 organisierte der Sänger und Liedermacher mit seiner neuen Berliner Band eine eigene Tour ohne Management, ohne Tourveranstalter. Bei 20 Open-Air-Veranstaltungen quer durch Deutschland gab er jeden Abend ein dreistündiges Konzert. "Die Konzerte haben etwas in mir ausgelöst, mein wahres Ich gestärkt und aus mir herausgekitzelt, was ich immer wollte: echte, authentische Musik, hinter der ich tausendprozentig stehen kann",

Sind es Schlager? Ist es Rock-Pop? Egal wie man es nennen will: In den Songs geht es um die Sonne, die Liebe, das Leben. Sanfte und gefühlvolle Momente wechseln sich ab mit rockigen Passagen. Die Fans erinnern sich an Titel wie "Ich will", "Ein Wahnsinns Glücksgefühl" oder "Butterfly". Aktuelle Hits wie "Willkommen im Strandcafé" und "Heroes" und der brandneue "Hammer" werden übrigens auch am 3. August beim Open-Air-Konzert auf dem Balinger Marktplatz zu hören sein.