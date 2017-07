Balingen Odyssee in der Innenstadt

Wer vom Feuerwehrhaus kommend auf der Wilhelm­straße durch die Innenstadt möchte, braucht ebenso gute Nerven wie Orientierungssinn: Die Rossmann-Baustelle am Kreisverkehr gegenüber des City-Centers erzwingt mit einer halbseitigen Sperrung ein Abbiegen in die Dammstraße Richtung Volksbank.

Folgt man dieser Umleitung bis zur Friedrichstraße, hat man nur die Wahl, gleich nach rechts abzubiegen, um die Route über Wilhelm-Kraut-Straße und Östlichen Ring zu nehmen. So kann man die gesamte Innenstadt umfahren und einen Platz in den Parkhäusern Arbeitsagentur oder Wilhelmstraße suchen.

Die Alternative nach links ist keine: Hier landet man spätestens in der Herrenmühlenstraße, direkt vor der Redaktion des Schwarzwälder Boten, vor der Umleitung an der gesperrten Neuen Straße und wird wieder zum Ausgangspunkt geleitet, der Kreuzung an der Volksbank. Odysseus hätte sich in der Balinger Innenstadt wie auf seiner Irrfahrt durchs Mittelmeer gefühlt.

Zu Stoßzeiten reiht sich in den noch befahrbaren Straßen Wagen an Wagen. Kommen einparkende und rangierende Autos oder gar ausladende Lieferdienst-Kleintransporter hinzu, ist das Chaos perfekt.

Arbeiten bis Ende August

Zumindest der Abschnitt der Neuen Straße zwischen Kameralamt- und Färberstraße soll laut Stadtverwaltung bald wieder frei sein: Die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich vor der "Genießbar" sollen so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Das drängt zum einen deshalb, weil die Zufahrt auf den Marktplatz derzeit nur aus einer Richtung möglich ist – nämlich von der Herrenmühlenstraße her. Zum anderen ist Anfang August das elfte Balinger Kulturfestival geplant – und die Technik dafür muss am Rathaus vorbei auf den Platz gebracht werden.

Mit Verkehrsbehinderungen und Umleitungen ist auf der Neuen Straße mindestens bis Ende August zu rechnen: Voraussichtlich so lange wird der erste Teil der Bauarbeiten dauern, bei denen die Rohrleitungen für die geplante Nahwärmeversorgung der städtischen Gebäude in der Innenstadt verlegt werden. Im Juli und August wird dafür die Neue Straße zwischen Rathaus und Herrenmühlenstraße gesperrt sein.

Im kommenden Jahr soll der zweite Teil dieser Arbeiten folgen. Dann wird die Neue Straße zwischen Altem Landratsamt und Herrenmühlenstraße gesperrt sein. Auch in den Sommermonaten 2018 brauchen Autofahrer in der Balinger Innenstadt deshalb Gelassenheit und Geduld.