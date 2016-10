Balingen OB Reitemann zeichnet langjährige Mitarbeiter aus

Seit 25 Jahren im Dienst der Stadt ist Andrea Nemeth, die aktuell als Sachbearbeiterin im Ausländeramt tätig ist. Ebenfalls 25 Jahre im öffentlichen Dienst ist Michael Schwindt; er ist Leiter der Bußgeldstelle und Stellvertreter des dortigen Abteilungsleiters. Auf 25 Jahre im öffentlichen Dienst blickt auch Adrian Ullrich zurück; er ist stellvertretender Leiter der Jugendmusikschule. Bereits seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst ist Jürgen Luppold, der nach diversen Stationen seit 2008 Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters ist.

Nach langjähriger Tätigkeit bei der Stadt Balingen wurde Mathilde Mitzel verabschiedet, die über Jahrzehnte als Einlassdame das freundliche Gesicht der Balinger Stdthalle war. Nach 29-jähriger Tätigkeit ist auch Ilona Baader aus den Diensten der Stadt Balingen ausgeschieden. Sie war als Reinigungskraft für das Zollernschloss und das Waagenmuseum zuständig.

Daneben war sie seit 1989 als Herbergsmutter der Jugendherberge tätig. In den Ruhestand getreten ist auch Mathilde Mayer, die seit September 1999 im Bereich Kartenvorverkauf und Abendkasse bei der Stadthalle Balingen beschäftigt war. Ebenfalls auf den Ruhestand freuen darf sich Sigrid Büschgen, die im Jahr 2004 für den städtischen Kindergarten Hesselberg in Frommern eingestellt wurde und zuletzt als Betreuerin an der Lauwasenschule in Balingen tätig war.