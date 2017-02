Balingen Nur die 110-kV-Leitung schränkt Planungen ein

Nach den Angaben von Baudezernent Michael Wagner in der Sitzung am Mittwochabend muss der Kreisverkehr und somit der Straßenverlauf leicht verrückt werden. Nur so sei die Rosenfelder Straße "vernünftig" anzubinden und der Radweg "praktikabel" zu führen.

Die Planungen sehen außerdem vor, dass der bisherige Anschluss der Rosenfelder Straße an die Landesstraße geschlossen und zurückgebaut wird. Zudem ist ein weiterer Kreisverkehr am Knotenpunkt Rosenfelder und Geislinger Straße sowie Rohrlochstraße vorgesehen. Diese Pläne seien aber nicht kurzfristig umzusetzen, weshalb es den bisherigen Anschluss noch länger geben werde, führte Wagner aus.

Noch in diesem Jahr will die Stadt Grundstücke im Gewerbegebiet "Steinenbühl" auf den Markt bringen, weshalb bereits im Mai mit der Erschließung begonnen werden soll. "Das Interesse ist groß", begründete Oberbürgermeister Helmut Reitemann das Tempo.