Balingen Nur der Bändertanz unterm Maibaum bleibt in Dürrwangen erhalten

Stingel ist sich sicher, dass die Ausstrahlung der Stuttgarter Veranstaltung ins Land hinaus größer ist als von Balingen aus. Dennoch hat er noch nicht ganz mit dem Kapitel "Volkstanzfestival" in der Kreissstadt abgeschlossen. "Wenn man über viele Jahre etwas mit so viel Niveau und Erfolg gemacht hat, hängt man daran", betont er.

Daher warte er weitere Gespräche mit der Stadt ab, wobei es dafür aber noch keine Termine gebe. Nach Ansicht Stingels müsse bedacht werden, welchen wichtigen Beitrag die Volkstanzgruppe Frommern bei der Gartenschau 2023 leisten könnte.

Ganz müssen die Balinger derweil nicht auf die diesjährigen internationalen Gäste verzichten, die aus Spanien, Kroatien, Italien, Lettland, Tschechien, Mexiko und Belgien anreisen werden; eine Gruppe aus Schweden hatte kurzfristig abgesagt. Nach Auskunft Stingels ist geplant, dass für den 29. April eine Busfahrt von Balingen nach Stuttgart organisiert werde, "für unsere Fans und Freunde".

Mit einer wichtigen Tradition will die Volkstanzgruppe aber nicht brechen: in Dürrwangen am 1. Mai wieder unter dem Maibaum ihren Bändertanz zeigen. Und wenn das Wetter gut ist, werden die internationalen Gruppen, die während ihres Deutschland-Aufenthalts im Haus der Volkskunst untergebracht sind, auf der Bühne zu erleben sein.