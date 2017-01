Balingen Nur das Beste für Tier und Herrchen

Balingen. Ein Höhepunkt der Messe waren laut Organisator Michael Piesch die Castingshows, bei denen es um das optimale Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund geht: In drei Schwierigkeitsstufen ist der Wettbewerb aufgeteilt.

In der anspruchsvollsten Disziplin namens Movie Dog "müssen Hund und Herrchen schon richtig was zeigen können", erklärt Piesch. Die Sieger der jeweiligen Disziplin erhalten eine Einladung zur Endrunde. Hier treten die Gewinner-Paare von allen 16 Standorten der Messe gegeneinander an, um einen Gesamtsieger zu ermitteln.

Daneben seien auch andere Aufführungen beliebt bei den Besuchern, so die Show der Rettungshundestaffel Zollern­alb. Dort werden Gehorsam und Geschick der Vierbeiner präsentiert.