Balingen Nur Balingen II darf jubeln

Mit 3:0 schlug die TSG Balingen II den FV Rot-Weiß Weiler.

Die mit den oberligaerfahrenen Domenico Mosca, Timo Krauß und Olcay Akkaya verstärkte Balinger Oberligareserve zeigte gegen den bis dato ungeschlagenen FV Rot-Weiß Weiler eine richtig gute Partie. "Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und unser Sieg ging in dieser Höhe auch in Ordnung, Wir haben auch nach dem 2:0 weiterhin gefährlich nach vorne gespielt und kamen zu weiteren Torchancen, so dass wir schon früher das dritte Tor hätten nachlegen können", sagt Balingens Trainer Darko Toth. Ein Sonderlob verteilte er an seine Hintermannschaft. "Alle Achtung vor unser jungen Abwehr, die sich gegen einen erfahrenen Gegner sehr wacker geschlagen hat. Große Torchancen hatte Weiler nicht." Den verschossenen Foulelfmeter von Domenico Mosca beim Stand von 1:0 hakte Toth schnell ab. "Das kann schon mal passieren", nahm Toth seinen Aktivposten, der den dritten Treffer beisteuerte, in Schutz.

"Die Moral war top"

Bereits am Freitag war der TSV Harthausen im Einsatz. Beim SV Maierhöfen-Grünenbach musste sich die Schaupp-Elf mit 2:3 geschlagen geben. Und dabei fing es für Harthausen recht gut an, ging der Aufsteiger doch schon in der zwölften Minute durch einen Treffer von Matthias Endriß mit 1:0 in Führung. Direkt im Gegenzug erzielten die Allgäuer per Strafstoß jedoch den Ausgleichstreffer. Ein in seiner Entstehung sehr fragwürdiger Elfmeter. lag doch wohl eher ein Offensivfoul vor. Mit zwei weiteren Treffern (24./64.) ging Maierhöfen mit 3:1 in Front, das 2:3 von Gauggel in der 88. Minute fiel zu spät, um den Gegner noch in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. "Die Moral der Mannschaft war auch nach dem 1:3 noch top. Das macht Hoffnung", sagt TSV-Trainer Thomas Schaupp.