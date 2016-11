Balingen. Ein Fernseh-Team hat die "Nudelmacherin" Ute Peglau in ihrem Geschäft in der Neuen Straße besucht. Dabei zeigte sie, wie Spätzle, Nudeln und Maultaschen hergestellt werden. Es ist noch ein zweiter Drehtag geplant, bei dem auch Außenaufnahmen auf dem Programm stehen. Der Sendetermin ist am Freitag, 18. November, in der Landesschau Baden-Württemberg, die von 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr gesendet wird.