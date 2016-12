Balingen November 2016 ist dunkel und trüb

Der November begann an Allerheiligen mit 8,9 Stunden ununterbrochenem Sonnenschein und der Monatshöchsttemperatur von plus 18 Grad Celsius. Danach wurde es stetig kühler; schon am 3. November gab es den ersten Frost.

Unter den aufkommenden Regen mischte sich am 7. November der erste Schnee seit dem 27. April. Eine Woche später gab es den ersten Eistag: Nachts ging die Temperatur am 14. November auf minus 3,6 Grad zurück, tagsüber nicht über minus 0,5 Grad hinaus.

Ab der Monatsmitte wurde es zwar nicht sonniger, aber wärmer und windiger: Am 21. November war der zweitwärmste Tag des Monats mit 17,8 Grad. Diese Tageshöchsttemperatur wurde überraschenderweise kurz vor Mitternacht gemessen.

Nach dem Totensonntag mit 7,4 Stunden Sonnenschein folgte eine ganze Woche so gut wie ohne: Vom 21. bis zum 27. November gab es gerade einmal 0,2 Sonnenscheinstunden.

Die letzten Tage des Novembers waren schön – 22,5 Sonnenstunden kamen in den letzten drei Tagen zusammen –, doch blies den sonnenhungrigen Spaziergängern teils böiger Ostwind um die Ohren. In den Nächten gab es strengen Frost – minus 6,9 Grad in der Luft, zwei Meter über dem Boden gemessen, und minus 8,4 Grad am Boden am Monatsletzten.

Mit dem November geht für die Meteorologen auch der Herbst zu Ende. Dieser war im September deutlich zu warm, im Oktober und November eher durchschnittlich, und insgesamt zu trocken.

Die Monatsdurchschnittstemperatur des Novembers 2016 betrug plus 4,3 Grad Celsius; im Vorjahr waren es plus 8 Grad. Insgesamt wurden zwölf Frosttage registriert, darunter ein Eistag. Es wurden zehn Regentage mit einem Liter oder mehr pro Quadratmeter gezählt.