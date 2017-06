Balingen "Notwendig und dringlich"

In der Debatte wies ein Zuhörer auf die problematischen Verkehrsverhältnisse in der Rottweiler Straße hin, die kaum noch zu tolerieren seien. Er meldete auch Bedenken an, dass die Zusage, noch in diesem Jahr mit dem Bau zu beginnen, nicht eingehalten werde.

Ortsvorsteher Wolfgang Schneider wies darauf hin, dass sich unter anderem die Grundstücksverhandlungen in die Länge gezogen hätten und dadurch der Zeitplan durcheinander gekommen sei.

Mit den Räten war er sich einig, dass nun alles getan werden müsse, um das Vorhaben möglichst schnell zu realisieren. Denn die Nord-West-Umfahrung sei "notwendig und dringlich".