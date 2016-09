Balingen Nordumgehung und Urnenwand

Als dringlichste Maßnahme sieht der Ortschaftsrat die Nordwestumfahrung der L 442 mit Kosten von rund vier Millionen Euro an. Wie erläutert wurde, sei für das kommende Jahr eine erste Rate in Höhe von 1,5 Millionen vorgesehen. Voraussichtlich in der November-Sitzung des Gemeinderats soll der Bebauungsplan dafür beschlossen werden.

Nach Ansicht der Räte sind zudem Sanierungen zahlreicher Straßen erforderlich. Zum größten Teil müssten die Straßenschäden erneut angemeldet werden, weil sie in den Vorjahren keine Berücksichtigung gefunden hätten.

Als weitere Wünsche listeten die Räte die Erneuerung des Fahrbahnbelags des Verkehrsübungsplatzes, die Erneuerung der Kugelstoßanlage und eine Urnenwand oder Stele auf dem Friedhof in Roßwangen auf. Das marode Holzgeländer in der Sonnenstraße über den Lochenbach müsse ebenso wie die Fußgängerbrücke über den Wettbach bei der Deutenbühlstraße erneuert werden.