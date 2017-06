Balingen Nicole Hoffmeister-Kraut übergibt GeoKoffer

Sie überreichte den Schülern stellvertretend für die gesamte Schule einen GeoKoffer. Diese hatte ihn im vergangenen Jahr beim Sommerfest der baden-württembergischen Landesregierung in Berlin gewonnen, bei der so genannten Stallwächterparty. Gespendet hatte ihn das Betonwerk Valet u. Ott in Tailfingen.

Hoffmeister-Kraut ist der Sichelschule durch ihre langjährige Tätigkeit als Elternbeiratsvorsitzende und aktuell als stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende eng verbunden. Zu den Schülern sagte sie: "Mit dem GeoKoffer werden die verschiedenen Gesteinsarten aus Baden-Württemberg greifbar und erlebbar. Ich wünsche euch viel Freude beim gemeinsamen Experimentieren im Unterricht." Im Hinblick auf die bald bevorstehende Berufswahl der Schüler warb die Ministerin für die duale Ausbildung. "Ausbildung bedeutet bei uns, Theorie und Praxis spannend miteinander zu verknüpfen."

300 Exemplare im Einsatz