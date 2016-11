Balingen "Nicht aufgeben und immer an sich glauben"

Zollernalbkreis/Reutlingen. Marvin Degen hat bei seiner IHK-Abschlussprüfung herausragende Ergebnisse erzielt. Am 5. Dezember wird er zusammen mit Bianca Krauß und Kevin Hitzler aus Tübingen bei der Bundesbestenehrung in Berlin für besondere Leistungen ausgezeichnet – gemeinsam mit rund 200 Auszubildenden aus ganz Deutschland.

Marvin Degen ist bundesweit die beste Fachkraft für Metalltechnik (Fachrichtung Zerspanungstechnik). Er hat seine Ausbildung bei Groz-Beckert in Albstadt absolviert. "Am meisten Spaß machen mir das Drehen, Fräsen, Schleifen und Bohren", sagt der 19-Jährige. Doch auch Steuerungstechnik, das Zurechtsägen von Halbzeugen oder die maschinelle Herstellung von Dreh- und Frästeilen standen auf seinem Ausbildungsplan. Empfehlen würde er die Ausbildung all jenen, die Freude an sehr präziser Arbeit haben. "Aber auch technisches Verständnis und räumliches Vorstellungsvermögen sollte man mitbringen", sagt er.

Anderen Azubis gibt er vor allem einen Tipp: "Nicht so schnell aufgeben, immer an sich glauben. Wenn man etwas nicht versteht, so oft nachfragen, bis man es verstanden hat." Marvin Degen will an seine abgeschlossene Ausbildung nun noch eine Ausbildung zum Industriemechaniker dranhängen.