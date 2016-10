Balingen Neues Trio im Stadtplanungsamt

Balingen. Das Amt ist nicht nur zuständig für einige Großprojekte in der Stadt, zuletzt war es selbst eine Baustelle: Angesichts der Aufgaben war es eher dünne besetzt, seit der internen Verwaltungsreform im Jahr 2004 bestand ein personelles Defizit. Dieses wurde nun zum großen Teil beseitigt. "Wir steuern auf Normalbedingungen zu", sagt Sabine Stengel, kommissarische Leiterin des Stadtplanungsamts.

Bereits im Juli hatte Uta Hölzl ihre Tätigkeit in dem Gebäude an der Neuen Straße in Balingen angetreten. Zuständig ist die 50-jährige Diplom-Verwaltungswirtin, die in Balingen lebt und davor für die Stadtverwaltung Rottweil tätig war, für Verfahren der Bauleitplanung, insbesondere etwa für Öffentlichkeits- und Bürgerbeteiligungen. Ebenso steht sie Sabine Stengel bei rechtlichen Fragen zur Seite. Ihr aktuell spannendstes Projekt ist die Betreuung der Fortschreibung der Balinger Einzelhandelskonzeption.

Seit Anfang Oktober dabei ist Uwe Deregowski. Der 32-jährige Landschaftsarchitekt und Stadtplaner, der aus Balingen stammt, kümmert sich um die Bau- und Gewerbegebiete der Stadt – aktuell um das Wohngebiet Urtelen und das Gewerbegebiet, die beide am Heuberg entstehen sollen.