Balingen Neues Konzept für Altennachmittag

Balingen. Der DRK Ortsverein Balingen konzipiert den Ablauf des traditionellen Nachmittags für Senioren neu. Ab diesem Jahr wird es eine Vortragsreihe für Senioren geben, die dreimal im Jahr stattfinden wird. Dabei sei vorgesehen, Dozenten zu gewinnen, die aktuelle Themen für Senioren erarbeiten und im DRK-Forum in Balingen präsentieren. Die nächste Veranstaltung findet am Donnerstag, 13. Juli, ab 14.30 Uhr im Lehrsaal zwei des DRK-Forums in Balingen statt. Das Thema: "Arzneimittel im Alter". Referent ist Roland Bieger, Leiter der Zentralapotheke des Zollernalb-Klinikums. Alle Senioren sind eingeladen. Vor dem Vortrag gibt es Kaffee und Kuchen. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion und zum Erfahrungsaustausch. Anmeldungen bei Maria Kleinmann, Telefon 0157/58 19 71 06, E-Mail an sozialarbeit@drk-balingen.org.