Balingen Neue Wege beim Gaukinderturnfest

Die Idee zur Lösung des Problems: Die drei großen Städte im Kreis – Albstadt, Balingen und Hechingen – sollen das Fest künftig im jährlichen Wechsel ausrichten. Den Turnvereinen der jeweiligen Stadt sollen dabei Vereine aus den umliegenden Gemeinden helfen.

Außerdem will man "back to the roots". Das heißt, das Programm wird abgespeckt: Ein Wahlwettkampf steht im Mittelpunkt, bei dem sich die jungen Teilnehmer aus fünf oder sechs Geräten sowie vier Leichtathletikdisziplinen vier aussuchen, die gewertet werden. Zurück zu den Wurzeln heißt aber auch, dass alles wieder unter freiem Himmel stattfindet.

In diesem Rahmen werden keine Qualifikationswettbewerbe mehr ausgetragen. Für diese gibt es einzelne Veranstaltungen übers Jahr hinweg, die auch ein kleiner Verein stemmen kann. Den Event-Charakter des Fests soll hingegen ein Luftballonwettbewerb stärken.

Organisiert wird das erste Gaukinderturnfest in dieser neuen Form von der TSG Balingen, dem TSV Geislingen, dem SV Dotternhausen und der TG Schömberg. "Sie betreten gemeinsam Neuland", freut sich der Turngauvorsitzende.

Die vier Vereine gewährleisten, dass Geräte Verpflegung und vor allem die benötigten bis zu 100 Helfer als Wettkampfrichter oder beim Gerätetransport zur Verfügung stehen. Die Abstimmung laufe harmonisch, weiß Koch.

Neu ist auch der Termin: Im Juli noch vor den Schulferien seien weniger Familien im Urlaub als in den Pfingstferien, in denen das Fest bisher stattgefunden hat.

Die Zahlen geben diesem Ansatz Recht: Rund 400 Meldungen liegen für das Gaukinderturnfest vor. Nachdem beim "Notfest" 2016 in Ebingen und Truchtelfingen nur etwa 120 junge Sportler teilgenommen haben, ist das ein sichtbarer Erfolg. "Das zeigt, dass die Vereine die Konzeption annehmen", findet Koch.

Am Samstag findet ab 14 Uhr das Gauturnfest für bislang 80 gemeldete Erwachsene statt. Das Gaukinderturnfest beginnt am Sonntag um 9 Uhr. Die Siegerehrung ist gegen 14 Uhr geplant.