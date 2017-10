Balingen Neue Trikots für die Nationalmannschaften

Die Nationalspieler agierten als Vorbilder und verkörpern Tugenden wie Leidenschaft, Kampfgeist, Teamwork und Fairplay, heißt es. In Anlehnung an diese zentralen Aspekte des Sports seien auch die neuen Trikots für die Nationalmannschaften des DHB entworfen worfen.

So symbolisiere der Kontrasteinsatz in Grau-Mélange mit dem DHB-Logo auf der rechten Schulter den Mut zu Neuem und biete Raum für Individualität und Kreativität. Der elastische Transferdruck in den Farben Schwarz-Rot-Gold gehöre wie das DHB-Logo mit Bundesadler auf der Brust als Grundelement auf das Trikot. Die Besonderheit sei der "Deutscher Handballbund"-Schriftzug auf der Brustinnenseite.

Melanie Steinhilber, Geschäftsführerin von uhlsport: "Die Erstellung eines Trikots für die Nationalmannschaften des Deutschen Handballbundes ist für uns eine besondere Freude. Als oberstes Ziel galt es, ein Design zu finden, das die Farbstellungen des DHB respektiert und trotzdem andersartig ist und die Designsprache von Kempa spricht." Mark Schober, Generalsekretär des Deutschen Handballbunds: "Die neuen Trikots sind ein starkes Statement für unsere Sportart."