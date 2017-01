Balingen Neue Schaltanlage soll her

Balingen (det). 1971 ist in der Balinger Talstraße das Umspannwerk in Betrieb genommen worden, das die Stadt mit Strom versorgt. Seit dieser Zeit ist eine 20-Kilovolt-Schaltanlage in Betrieb. Diese soll nun erneuert werden. Die Entscheidung darüber trifft der Stadtwerkeausschusss in seiner Sitzung am kommenden Dienstag.