Balingen Neue Pfarrerin ist in Amt und Würden

Balingen. Zu den Klängen von "Il Fanfare" von Jeremiah Clarke durch den Posaunenchor Balingen-Heselwangen zog die Pfarrerin in die Stadtkirche ein. Zudem sorgten Bezirkskantor Wolfgang Ehni und Sängerin Juandalynn Abernathy für die musikalische Umrahmung des Gottesdiensts. Zur Begrüßung gab es den Wochenspruch von Widmann aus dem Johannesevangelium: "Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe." Die Lesung zur Investitur kam von Beate Thumm, Vorsitzende des Kirchengemeinderats.

In ihrer Vorstellung blickte die 52-jährige Wurster auf ihr bisheriges privates und dienstliches Leben zurück, auf ihre Kindheit im Nordschwarzwald, ihr Theologiestudium in Bonn und Tübingen und auf ihre Arbeit in diversen Kirchengemeinden. Daran erinnere sie sich immer gerne. Der Wechsel nach Balingen bringe nun auch Veränderungen für ihre Familie mit sich: Zusammen mit ihrem Ehemann Ulrich Günher, Pfarrer in Bisingen, lebt sie fortan in Balingen, sodass er nun zur Arbeit pendeln muss.

"Ich wünsche mir", sagte Wurster, "dass es mir mit Hilfe des Dekanats und des Kirchengemeinderats genauso gut wie bei meinen vorherigen Stationen gelingt, dass ich für die Menschen im Gottesdienst, in der Seelsorge, in der Verwaltung, im Unterricht und im sozialen Bereich da sein kann".