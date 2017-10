Balingen Neue Denkweisen einüben – das lohnt sich

Die Theologin erklärte, dass die gedankliche Beurteilung einer Situation die einzige Stelle sei, an der man diese Abfolge unterbrechen und zum Besseren verändern könne. Auch in der Bibel werde nicht geraten, Gefühle wie Wut oder Trauer zu unterdrücken, sondern durch aktive Gestaltung des Denkens so zu beeinflussen, dass sie nicht zur Last werden.

Man müsse, wenn sich etwa Ärger breitmachen wolle, identifizieren, woher die Wut komme, und den ablaufenden Denkmustern bewusst neue entgegensetzen, die auch andere Sichtweisen zulassen. Immer sollte das Ziel sein, negative Gefühle auszuschalten und innerlich zur Ruhe finden zu können, denn, so heiße es im Buch Sirach, "Eifer und Zorn verkürzen das Leben."