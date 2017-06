Balingen Neu: "Youngbangers"

Die "Youngbangers" treffen in der Verbandsliga auf Teams aus dem hessischen Gießen und dem bayerischen Amberg – mit großen Zielen, wie Lukas Homscheidt erklärt: "Geplant ist auch die Teilnahme an der Deutschen Einzelmeisterschaft im niedersächsischen Bockenem am 16. September."

Klar, so Homscheidt, dass junge Tipp-Kicker gesucht und willkommen seien und verweist darauf, dass im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt Balingen am 16. August in den Tipp-Kick-Sport hineingeschnuppert werden kann. Anmeldungen sind über das Kinder und Jugendbüro der Stadt Balingen oder unter balingen.fe rienprogramm-online.de möglich.

Wer mitspielen will, kann schon am heutigen Samstag, 1. Juli, ab 15 Uhr am Jugendtraining im Gemeindepsychiatrischen Zentrum in der Schwanenstraße 19 in Balingen teilnehmen.