Balingen Nein zu einem umfassenden Quartierskonzept

Dass sich der Ausschuss mit diesem Thema befasste, lag an der Anfrage des "generationen netz balingen", ob sich die Stadt vorstellen könne, sich an dem von der Landesregierung initiierten Wettbewerb zu beteiligen. Bis zum 27. Juli sollten eigene Ideen für die lokale Quartiersentwicklung vorgelegt werden. 2,5 Millionen Euro stünden für eine Realisierung zur Verfügung. Das "generationen netz" versprach sich von einer Teilnahme "im Hinblick auf die großen Herausforderungen des demografischen Wandels nachhaltige Verbesserungen" und bot auch an, sich an der Ausarbeitung eines Konzepts und dessen Umsetzung zu beteiligen.

In der Sitzung wies der Leiter des Amts für Familie, Bildung und Vereine, Harry Jenter, darauf hin, dass sich die Verwaltung aus personellen Gründen nicht in der Lage sehe, in der kurzen Zeit ein Quartierskonzept auszuarbeiten. Darin müssten nämlich die Initiativen unter anderem auf Schmiden, auf der Neige, in Frommern, Weilstetten und Ostdorf aufgenommen werden. Zudem müsse davon ausgegangen werden, dass hohe Folgekosten auf die Stadt zukommen würden. "Freiwillige Aufgaben müssen hinter den Pflichtaufgaben gestellt werden", begründete er die ablehnende Haltung der Verwaltung.

Während Andelin Hotkovic (CDU) ebenfalls darauf abzielte, dass Kommunen wieder mit Zuschüssen angelockt würden, danach aber alleine blieben bei der Bewältigung der Aufgaben, fand Angela Godawa (SPD) die Argumente der Verwaltung zwar nachvollziehbar, sie bedauerte aber den Verzicht auf die Wettbewerbsteilnahme, weil gerade das "generationen netz" sehr aktiv sei, was Quartierentwicklung angehe.