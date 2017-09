Balingen Naturwissenschaften sind sein Ding

Studiert hatte Pick an der Universität Karlsruhe die Fächer KFZ-Technik und Maschinenbau. Sein Referendariat absolvierte er in Friedrichshafen. Ab 1983 unterrichtete er an der Gewerblichen Schule Albstadt KFZ-Technik, Karosseriebau und Maschinenbau in der Berufsschule, außerdem Chemie an der Berufsaufbauschule. 1985 erfolgte die Ernennung zum Studienrat.

Auf eigenen Wunsch kam Wolfgang Pick 1992 nach Balingen, wo er bei den Industriemechanikern und Werkzeugmachern eingesetzt wurde. Parallel dazu erwarb er die Lehrberechtigung (Fakultas) in Physik und unterrichtete dieses Fach am Technischen Gymnasium und in der Fachschule für Technik.

1995 wurde Pick zum Oberstudienrat ernannt. Außer seiner Unterrichtstätigkeit arbeitete Wolfgang Pick in der Schulorganisation mit, zum Beispiel bei der Erstellung von Prüfungs- und Stundenplänen. Für sein zuverlässiges Engagement sprach ihm Schulleiter Eugen Straubinger bei der Verleihung der Urkunde den Dank der Schulleitung und des Kollegiums aus.