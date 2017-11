Balingen Nathan Degrange-Roncier spielt den Zink

Nathan Degrange-Roncier ist ein junger, hoch ambitionierter Organist aus Frankreich. Er vervollständigt seine Studien zurzeit in Stuttgart und bedient im Nebenamt die Organistenstelle in Uhingen. Seine Fähigkeiten auf dem Instrument sind außergewöhnlich. Nicht nur spielt er die großen Werke Johann Sebastian Bachs mit vollendeter Musikalität und technischer Brillanz. Auch die großen Werke der Romantik weiß er kongenial darzustellen. Das Konzert in der Friedenskirche verspricht, ein selten erlebter Höhepunkt der Orgelmusik zu werden.

Nathan Degrange-Roncier spielt außerdem das Zink, eine Art hölzerne Trompete aus der Alten Musik. Die Vorlagen zu den Orgelchorälen wird er auf diesem altertümlichen Instrument blasen. Nach dem Verklingen der Orgelbearbeitungen sind die Zuhörer zum Mitsingen eingeladen. So soll vorweihnachtliche Feststimmung aufkommen.

Der Eintritt ist frei; Spenden sind erbeten.