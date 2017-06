Balingen Nahwärmebau bringt Umleitungschaos

Balingen. Rund ums Balinger Rathaus sind bereits am Dienstag die Bauarbeiter angerückt. Am liebsten hätten sie gleich richtig losgelegt, allerdings mussten sie den Start der Arbeiten wegen des Krämermarkts und der damit ohnehin komplizierten Verkehrssituation um einen Tag verschieben. Am Mittwoch aber legen sie nun richtig los – bedeutet: Die Neue Straße wird zwischen der Herrenmühl- über die Kreuzung Färberstraße bis zur Kameralamtstraße aufgerissen.

Damit wird nun der Aufbau eines Nahwärmenetzes in der City in Angriff genommen. Die für den ersten Bauabschnitt notwendigen Leitungsrohre werden in den nächsten Wochen in die Neue Straße eingebracht. Im Gebäude 35, in dem die Stadtkämmerei untergebracht ist, soll ein Blockheizkraftwerk installiert werden; von dort aus können dann die umliegenden städtischen Gebäude versorgt werden. Im Anschluss sollen die Wohnhäuser, die die Wohnbau derzeit am Mühltor in Klein-Venedig erstellt, angeschlossen werden; perspektivisch könnte die Nahwärmeleitung bis zur Jugendherberge verlängert und über ein weiteres Blockheizkraftwerk in der VHS-Zentrale an der Wilhelmstraße zudem zahlreiche weitere, auch private Gebäude in der Innenstadt versorgt werden. Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke versprechen sich von einem Nahwärme-Versorgungsring in der City nicht nur effektivere Energieerzeugung, sondern auch eine deutliche Verringerung der CO2-Emissionen.

Innenstadt dicht