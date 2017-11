Die Jugendlichen des Musikvereins Balingen verbrachten ein Wochenende in Frommern. Unter der Leitung von Dirigentin Sandra Mattes bereiteten sie sich auf ihren Auftritt beim Herbstkonzert des Musikvereins am 25. November in der Eberthalle vor. Zwischen den Proben waren die Jugendlichen im "badkap", denn auch der Spaß sollte nicht zu kurz kommen. Foto: Privat