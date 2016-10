Die Jugendfreizeit des Musikvereins Weilstetten hat in der Käsenbachtal-Hütte bei Margethausen stattgefunden. Eine Probe mit den aktiven Musikern war der erste Höhepunkt für die 25 Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen fünf und 14 Jahren. Für Unterhaltung sorgte ein abwechslungsreiches Programm. Beim "Spaß-Musizieren" stellten die Kinder ihr Können unter Beweis. Nach Stockbrot, Grillen und einer Filmvorführung fielen die Jungmusiker am letzten Abend erschöpft und glücklich ins Bett, bevor sie am nächsten Morgen von ihren Eltern wieder in Empfang genommen wurden. Foto: Verein