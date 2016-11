Balingen Nachwuchs beweist sein Können

Die Jugendkapelle spielte unter der Leitung von Isabelle Eppler. Der neue Spielkreis mit den jüngsten Musiker stellte sich unter der Leitung von Romy Stingel vor.

Die Vorträge waren unter anderem zwei Wochen zuvor beim Hüttenwochenende in Ravensburg einstudiert worden. Neben den Probenarbeiten hatten ein Besuch bei der Sternwarte in Waldburg und ein Casinoabend für Abwechslung gesorgt. Ehrenamtliche Helfer zeigten den Jungmusikern zum Beispiel den Saturn am Teleskop. Für den Casinoabend waren Glücks- und Ratespiele von den Betreuern organisiert worden. An mehreren Tischen konnten die Jungmusiker allerlei Preise gewinnen. Zum Abschluss wurde in einer Kinderdisco mit alkoholfreien Cocktails noch ausgiebig getanzt.