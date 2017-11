Balingen Nachtwächter-Gretl ist in Forst beliebt

Balingen/Forst. In der Heimatstadt ihres Vaters, in der einst großen Tuchmacherstadt Forst in der Niederlausitz, ist Gretel Kommer seit nunmehr fast zehn Jahren ein gerne gesehener Gast. Dort machte sie 2015 anlässlich der 750-Jahr-Feier bei einem großen Festumzug Bekanntschaft mit der Feuerwehr von Groß Bademeusel, einem Vorort von Forst. Deren Kommandant, Frank Noack, war von der historischen Darstellung des Nachtwächters so begeistert, dass er Gretl Kommer zum diesjährigen 125-jährigen Feuerwehrjubiläum einlud.

Sie sagte sofort zu. Nach einer rund 800 Kilometer langen Anfahrt hatte Gretl Kommer am Abend in der vollbesetzten Festhalle ihren großen Auftritt. Sie berichtete über den Beruf und die Tätigkeit des Nachtwächters in alten Zeiten und trug auch ein Gedicht vor, das Else Müller passend zu diesem Anlass für sie geschrieben hatte.

Die Resonanz war überwältigend,Veranstalter und Gäste waren begeistert. Für ihren Auftritt bekam die "Nachtwächter-Gretl" Riesenapplaus und zu ihrer Überraschung auch einen Pokal.