Balingen Nach vielen Stationen ist sie nun angekommen

Wilma Heinz war evangelisch, Ehemann Georg katholisch; man betete viel gemeinschaftlich in den Familien, die ab und zu heimlich von einem Priester besucht wurden. Der Konfessionsunterschied selbst spielte keine Rolle; die Kinder wurden jedoch nach dem Glauben des Vaters erzogen und in einer Gemeinschaftstaufe gesegnet.

Zehn Jahre lang musste die Jubilarin im Bergbau in einer Goldgrube arbeiten, doch "Gold habe ich keines gesehen, nur Steine und Staub", was zu einer Staublunge führte. Nach der Geburt ihrer Tochter im Arbeitslager, wo sie sich in einer Baracke ein Zimmer mit einer weiteren Familie teilen musste, erfolgte eine Umsiedlung ins muslimische Kirgisien, wo zehn Tage nach der Ankunft Sohn Jakob geboren wurde.

Trotz Unterdrückung fand man einen Arbeitsplatz in der Industrie, stellte aber dennoch auf Initiative der deutschen Bundesregierung einen Ausreiseantrag nach Deutschland, der öfters abgelehnt, 1988 aber bewilligt wurde. Tochter und Sohn hatten zwischenzeitlich eigene Familien gegründet und so kam die elfköpfige Großfamilie nach Balingen.

Im Stadtteil Frommern mussten die Heinzens ihr gesamtes Leben neu ordnen und nochmals die Weichen für die Zukunft stellen. Sofortige Arbeitsstellen ermöglichten ihnen 1997 den Erwerb eines eigenen Hauses in Heselwangen.

Das Wichtigste für die zwischenzeitlich verwitwete Jubilarin ist der familiäre Zusammenhalt, der auch die fünf Enkel und vier Urenkel einschließt sowie "noch ein bisschen Gesundheit, mehr brauch’ ich nicht". Zum Geburtstagsfest werden auch die vier Geschwister von Wilma Heinz erwartet –­ auch das ist für sie ein Anlass zur Freude.