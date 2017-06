Balingen Nach Leichenfund in Frommern: Keine Hinweise auf Gewalttat

Wie berichtet, sind am Freitagnachmittag zwei Leichen in einem Wohnhaus in der Frommerner Dettenhaldenstraße gefunden worden. Nach Angaben von Aschenbrenner handelt es sich bei den Toten um die Eheleute, einen 73-jährigen Mann und eine 68-jährige Frau, die in dem Haus gewohnt haben. Ob das Ehepaar Angehörige hat, ist laut Polizei nicht bekannt.

Sicher ist, dass der Mann und die Frau schon einige Tage lang tot waren. Über die Todesursache geben Polizei und Staatsanwaltschaft noch keine Auskünfte. Ein Raubüberfall oder Mord werden ausgeschlossen. Die Leichen sollen noch in dieser Woche obduziert werden. Ein Anwohner hatte die Behörden am Freitag informiert, weil der Briefkasten am Haus des Ehepaars schon längere Zeit nicht geleert worden war.