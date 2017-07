Klopf, klopf: Die Bauarbeiten für den neuen Hinteren Kirchplatz in Balingen gehen in eine neue Phase. Nach den mächtigen Baggerarbeiten in den vergangenen Wochen verlegen Arbeiter seit dieser Woche nun nach und nach die neuen Pflastersteine. Die Stadtkirche wird damit künftig umlaufend von einem einheitlichen Bodenbelag gerahmt, der die Optik des Marktplatzes fortführt. Über diesen Belag legt sich künftig wie ein Teppich, der die historischen Raumkanten der ehemaligen Spitaltorschule nachzeichnet, eine besonders herausgearbeitete Fläche aus großformatigen Granitplatten mit einer fein abgestimmten Textur: Eingefräste Buchstaben und Zahlen unterschiedlicher historischer Schriftarten verweisen auf den ehemaligen Schulstandort. Der Buchstabenteppich wird in Richtung Wilhelmstraße durch eine Sitzbank und ein Wasserspiel, das an den historischen Dammbach erinnert, gefasst. Bis auf zwei Ausnahmen bleiben die Bäume erhalten; neue werden gepflanzt. Vor der Stadtbücherei entsteht zudem ein gemütlicher Lesegarten. Foto: Maier