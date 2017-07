Balingen Nach dem "Grund" kommt "Gassen II"

Schömberg. 25 Bauplätze waren im Gebiet "Gassen – dritter und vierter Bauabschnitt" zu vergeben. Während es für viele Grundstücke nur einen Bewerber gab und daher die Verteilung einfach war, musste in manchen Fällen das Los entschieden. Mehrere Personen hatten ihr Interesse an einer bestimmten Fläche geäußert. Sechs Bauplätze sind nur noch zu haben, so das Ergebnis der Vergabe. "Diese sind sicher auch schnell vergeben", hielt Sascha Ströbel fest, weshalb er darauf verwies, dass nun im "Grund" möglichst schnell der fünfte Bauabschnitt in Angriff genommen werden sollte.

Dies sagte Bürgermeister Karl-Josef Sprenger zu. Danach sei im "Grund" aber nichts mehr übrig. Daher sei es umso wichtiger, das geplante Baugebiet "Gassen II" zu erschließen, was auch der Wunsch des Gemeinderats sei. Sprenger gab zwar zu bedenken, dass es schwer sei, an die Grundstücke heranzukommen und sie zu kaufen. Aber er stellte klar, "dass wir die Möglichkeiten, die wir sonst zum Erwerb haben, voll ausschöpfen". Die Planungen für die Erschließung sind weit fortgeschritten, wie Martin Weisser vom Planungsbüro Weisser und Kernl aus Villigendorf aufzeigte. So sei vorgesehen, vom Buchenweg her eine Verbindungsstraße mit Gehweg und Parkmöglichkeiten zum Magnolienweg und weiter zur Blumenstraße zu schaffen, sowie vom Ahornweg aus eine Stichstraße anzulegen.

Eine Verbindung der beiden Erschließungsstraßen würden Eigentumsverhältnisse verhindern, wie Weisser ausführte. Über eine Ringstraße würden weitere Grundstücke angeschlossen. Außerdem sei an einen Fußweg zur Rottweiler Straße gedacht.