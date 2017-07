Balingen "NABIgierer" haben ihr Ziel erreicht

Balingen. Am Morgen hatten die Schüler das Ende ihrer Schulzeit mit dem Abistreich am Gymnasium ausgiebig gefeiert. Am Abend folgte die offizielle Verabschiedung mit Eltern, Geschwistern, Großeltern und Lehrern.

Schulleiter Thomas Jerg beglückwünschte die Abiturienten. In Anlehnung an das diesjährige Abimotto "NABIgation – Sie haben Ihr Ziel erreicht" erklärte Jerg, dass sie nach vielen kleinen Etappenzielen – dem Abschluss der jeweiligen Klassen – nun an ihrem schulischen Ziel angekommen seien. "Zwar ist das Abitur nur ein vorläufiger, aber sehr wichtiger Zielpunkt im Leben", betonte Jerg.

Die Glückwünsche der Stadt Balingen überbrachte Bürgermeister Reinhold Schäfer. Schülerin Sarina Zillikens, beste Abiturientin im Fach Deutsch und Scheffelpreisträgerin, hielt eine Rede im Sinne ihrer Jahrgangskameraden. Die Big Band des Gymnasiums begleitete die Feier musikalisch.