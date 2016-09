(det). Es ist wieder die Bildungsmesse "Visionen", und tausende Jugendliche gehen in die volksbankmesse. Während von Donnerstag bis Samstag vergangener Woche die vielen Bildungseinrichtungen und Firmen gut auf den Ansturm vorbereitet waren, gab es an bestimmten Örtlichkeiten in der Messehalle Probleme. In der Damentoilette waren drei von acht Waschbecken nicht funktionstüchtig, was für Unverständnis und Ärger bei den Jugendlichen und Veranstaltern sorgte. Dafür hat Willy Paul, Geschäftsführer der Messegesellschaft, Verständnis. Er begründet die Misere damit, dass auf Grund von Lieferproblemen der Austausch der Armaturen an allen Waschbecken nicht mehr rechtzeitig über die Bühne gebracht werden konnte. Zu dieser Maßnahme habe sich Gesellschaft entschlossen, nachdem die moderne Sensor-Technik immer wieder ausgefallen sei. Nun würden andere Armaturen montiert, die vom Nutzer selbst zu betätigen seien. "In dieser Woche wird die Aktion wohl abgeschlossen", ist Willy Paul zuversichtlich – und die nächsten Besucher können sich freuen.